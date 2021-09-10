سوريا.. حبكة غير متقنة لاتهام الزوج تقود الزوجة إلى السجن

حاولت زوجة سورية تلفيق تهمة الاتجار بالمخدرات لزوجها بالتواطؤ مع ابن عمها في ريف دمشق، إلا أنها لم تفلح في حبك التهمة التي قادتها هي إلى الحبس.

وذكرت زارة الداخلية السورية أن الزوجة وضعت مواد مخدرة في جدار غرفة الجلوس، ثم ذهبت إلى فرع مكافحة المخدرات في دمشق لتدعي بأن زوجها يتعاطى ويروج المخدرات في منزله في منطقة عين ترما بريف دمشق.

وأضافت الوزارة أن دورية توجهت إلى المكان حيث عثرت على كمية من مادة الحشيش المخدر وحبوب الكبتاغون المخدرة مخبأة في الجدار.

وقالت الداخلية إن الزوج أكد عدم علمه بوجود المواد المخدرة هناك، ولدى توجيه السؤال للزوجة عن كيفية علمها بمكان وجود المواد المخدرة بدا عليها الارتباك، كما عثر في جوالها على عدة رسائل نصية مع ابن عمها المتواري وهي تنسق معه لوضع المواد المخدرة لزوجها للتخلص منه بسبب خلافات عائلية، وضربها بشكل مستمر.

الزوجة اعترفت بعد مواجهتها بالأدلة، وما زال البحث جاريا عن شريكها في تدبير التهمة.

المصدر: RT