وفاة مبدع فيلم "كفر قاسم" إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة (صورة)

نعت وزارة الثقافة اللبنانية المخرج اللبناني برهان علوية الذي توفي اليوم الخميس في بلجيكا عن عمر ناهز الثمانين عاما إثر تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة.

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وقالت الوزارة في بيان "غادرنا المخرج المبدع برهان علوية الذي وثق في أفلامه الروائية شكلا ومضمونا صورة المجتمع الإنساني في لبنان والعالم العربي بكل تجلياته الثقافية والاجتماعية والسياسية والاقتصادية، فأغنى السينما بتجربة مميزة وفريدة، طرح من خلالها إشكاليات الحرب الأهلية اللبنانية والذاكرة والصراع العربي الإسرائيلي والهوية والمنفى".

واعتبرت الوزارة أن "رحيل علوية يشكل خسارة للبنان والثقافة و بصمته ستبقى شاهدا على إبداعه".

وفي سجل المخرج الراحل العديد من الأفلام التي اتخذت طابعا سياسيا وطنيا وعروبيا أبرزها فيلم (كفر قاسم) الذي عرض عام 1975 وتدور أحداثه عشية الهجوم الإسرائيلي على مصر عام 1956 حيث تعلن السلطات الإسرائيلية حظر تجول في المناطق العربية في فلسطين من دون سابق إنذار للسكان.

وولد علوية في قرية أرنون الواقعة جنوب لبنان وعمل مساعد مصور في تلفزيون لبنان من أجل تدبير جزء من أعباء دراسته قبل أن يلتحق بالمعهد العالي الوطني للفنون المسرحية في بروكسل.

ومن أفلام علوية أيضا (لا يكفي أن يكون الله مع الفقراء) و(رسالة من زمن الحرب) و(رسالة من زمن المنفى) و(أسوان والسد العالي) و(خلص).

المصدر: رويترز+الجديد