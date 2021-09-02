وفاة والدة الفنان السوري مكسيم خليل خبيرة الماكياج ستيلا خليل

توفيت خبيرة الماكياج، ستيلا توميلوفتش، وهي واحدة من أشهر ماكييرات الدراما السورية، وقد عرفت باسم "ستيلا خليل" نسبة إلى زوجها الدكتور هاني خليل.

وهي والدة الممثل المرموق، مكسيم خليل، وكانت إلى جانب خبرتها في فن الماكياج تعمل في تصميم الأزياء بعدد من المسلسلات اللبنانية الشهيرة.

وقد نعى الفنان، مكسيم خليل، والدته من خلال صورة تجمعه بها على حسابه الرسمي في "إنستغرام"، معلقاً "أرى روحك تعبر بين مسارح دمشق.. أراها تسير في الحواري القديمة التي أحبّت.. قوية كما كانت.. حرة كما كانت".

كذلك نعتها شكران مرتجى عبر حسابها الرسمي في "إنستغرام"، حيث قالت إن الراحلة كانت أول من "خط الألوان" على وجهها في المعهد العالي للفنون المسرحية، وفي أول عمل تلفزيوني. ثم تابعت مرتجى: "ارقدي بسلام يا ستيلا خليل رحمك الله والصبر لأولادك ومحبيك وطلابك وكل من عرفك".

المصدر: إنستغرام+RT