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لبنان.. قاصر يقتل عاملة منزلية بعد أن قتلت والده

مجتمع

لبنان.. قاصر يقتل عاملة منزلية بعد أن قتلت والده
Reuters
العاصمة اللبنانية بيروت
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هز لبنان خبر مقتل لبناني على يد عاملة منزلية تحمل الجنسية الفلبينية، قبل أن تلقى مصرعها على يد نجله القاصر.

وأكد مصدر أمني لصحيفة "النهار" اللبنانية أنه "تم توقيف القاصر الذي أدلى بإفادته، إذ قال إنه سمع إطلاق نار، وسارع إلى الغرفة ليجد والده غارقا بدمه، وحاول انتزاع المسدس من يد العاملة المنزلية عندها أرادت طعنه بالسكين، فما كان منه إلا أن طعنها هو".

كما أشار القاصر إلى أن "مشاكل عدة دارت في الفترة الأخيرة بين العاملة ووالده".

وأشارت الصحيفة إلى أن الضحية هو مالك مزهر ابن قنابة برمانا.

وقال مختار المنطقة للصحيفة إن "العاملة لم تفارق الحياة على الفور، بل لفظت أنفاسها الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم على سرير المستشفى".

وأضاف: "لدى مزهر ابن وابنة قاصران وبحسب ما أعلم هو منفصل عن زوجته، يملك محلا للخضروات".

ولفت إلى أن "جميع من في المنطقة صعق عندما علم بالجريمة المروعة التي أودت بحياة رجل كرس حياته من أجل تربية ولديه".

 

المصدر: "النهار"

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