وفاة رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في لبنان

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن الموت غيب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ عبد الأمير قبلان.

ونعى رئيس مجلس النواب نبيه بري قبلان قائلا: "ننعيه للأمة صرخة مدوية لطالما ارتفعت في وجه سلطان جائر ولم تخف في الله لومة لائم".

وأضاف: "ننعيه للأمة ظلا من ظلال سماحة الإمام السيد موسى الصدر ورفيقا مخلصا ووفيا لخطه ونهجه في الاعتدال والتعايش والمقاومة للحرمان والاحتلال".

من جانبه، علق رئيس الحكومة السابق ورئيس "تيار المستقبل" سعد الحريري على خبر وفاة قبلان قائلا: "أتقدم بأحر التعازي من الرئيس نبيه بري والأخوة في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى ومن ابنه المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان وعموم أهل الفقيد ومحبيه ورفاق دربه. رحم الله الشيخ عبد الأمير واسكنه فسيح الجنه. إنا لله وإنا إليه راجعون".

وأضاف: "تنطوي برحيل سماحة العلامة الشيخ عبد الأمير قبلان صفحة من صفحات القيادات الروحية الوطنية التي تميزت بالطيبة والصراحة ونذرت حياتها لخدمة لبنان ووحدة أبنائه".

المصدر: "الجديد"