السعودية.. القبض على مواطن تحرش بنساء في المدينة المنورة
Reuters
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أعلنت السلطات السعودية اليوم السبت القبض على شخص تحرش بالنساء في أحد المرافق العامة في المدينة المنورة.
وقال المتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة، بأنه "إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول في مواقع التواصل الاجتماعي، لتحرش شخص بالنساء في أحد المرافق العامة، بألفاظ وسلوكيات تتنافى مع الأخلاق الإسلامية والآداب العامة، فقد أسفرت المتابعة الأمنية عن تمكن الجهة المختصة من تحديد هويته والقبض عليه".
وتابع أن الشخص "هو مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة".
المصدر: عكاظ
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