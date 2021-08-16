السعودية.. عقوبة المتحرشين بسائحة أجنبية قد تصل إلى السجن 10 سنوات

أفادت صحيفة "عكاظ" السعودية بأن عقوبة المتهمين بواقعة التجمهر حول مركبة سائحة أجنبية في الرياض والتحرش بها لفظا وإشارة، قد تصل إلى السجن 10 سنوات.

وقال مصدر مسؤول في النيابة العام السعودية للصحيفة إن "عقوبة المتهمين بشأن واقعة التجمهر حول مركبة سائحة أجنبية في أحد أحياء مدينة الرياض، والتحرش بها لفظا وإشارة، وقيام أحدهم بصدم مركبتها والهرب من الموقع، تصل إلى السجن لمدة 10 سنوات، وذلك طبقا لملابسات الواقعة، وفقا للمادة (6/ 2، د)، من نظام مكافحة جريمة التحرش، واقترانها بجريمة تعمد صدم مركبة لا تحمل لوحات والهرب من موقع الحادثة، والتجمهر المؤدي للإخلال بالآداب العامة".

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وأضاف أن "هذه السلوكيات تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للعقوبة وفقا لقرار النائب العام رقم 1 وتاريخ 1 /1 /1442 هـ (البند أولا / 4).

وأشار إلى أن "الدائرة المختصة في النيابة العامة باشرت إجراءات التحقيق مع ستة مواطنين في العقد الثاني من العمر".

وأوضح أنه "تم إخضاع المتهمين لإجراءات تحقيق مشددة، بعد إعلامهم بحقوقهم المكفولة نظاما، واعترفوا بالأفعال الجرمية الصادرة منهم، وتم توقيفهم لحين إحالتهم للمحاكمة".

وشدد على أن "أي تجاوز تجاه السائحين يعد ظرفاً مشددا للمساءلة الجزائية والمطالبة بعقوبة مغلظة بحق المتجاوز".

وكانت مديرية الأمن العام السعودية أعلنت الأحد عن القبض على 6 سعوديين، تعرضوا لسائحة أجنبية في حي النظيم بالرياض، حيث صدم أحدهم مركبتها، بمركبة لا تحمل لوحات وهرب من موقع الحادثة.

المصدر: "عكاظ" + RT