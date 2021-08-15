 
مباشر
عاجل
مصادر دبلوماسية لـ"رويترز": وزير الداخلية الأفغاني السابق علي أحمد جلالي سيترأس الحكومة الانتقالية

توقيف 6 سعوديين تعرضوا لسائحة أجنبية في الرياض

أخبار العالم العربي

توقيف 6 سعوديين تعرضوا لسائحة أجنبية في الرياض
Reuters Faisal Al Nasser
شارع في العاصمة السعودية الرياض، صورة تعبيرية من الأرشيف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/r24f

أعلنت السلطات السعودية، القبض على 6 سعوديين، قالت إنهم تعرضوا لسائحة أجنبية داخل مركبتها في حي النظيم بالرياض.

إقرأ المزيد
السعودية.. القبض على وافدين انتحلوا صفة رجال أمن وسرقوا أموالا
السعودية.. القبض على وافدين انتحلوا صفة رجال أمن وسرقوا أموالا

ووفق بيان نشرته مديرية الأمن العام عبر حسابها على "تويتر"، قال المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، إن "الجهات الأمنية المختصة قبضت على 6 مواطنين في العقد الثاني من العمر".

وأضاف البيان أن الأشخاص المقبوض عليهم تعرضوا "لسيدة داخل مركبتها خلال سيرها في أحد أحياء الرياض، وصدم أحدهم مركبتها، بمركبة لا تحمل لوحات والهرب من موقع الحادثة".

وأفاد البيان أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وكانت وسائل إعلام محلية ذكرت أن السيدة التي تعرضت للاعتداء هي سائحة أجنبية، فيما جرى تناقل لفيديو الواقعة عبر تطبيقي سناب شات وتويتر.

المصدر: RT+CNN

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا