السعودية.. القبض على وافدين انتحلوا صفة رجال أمن وسرقوا أموالا

أعلنت السلطات السعودية القبض على 3 مقيمين بمحافظة جدة، لانتحالهم صفة رجال الأمن ودخولهم منزل أحد المقيمين وسرقة مبلغ مالي ومتعلقات شخصية.

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وقال المتحدث باسم شرطة منطقة مكة المكرمة، إن "المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 3 مقيمين بمحافظة جدة، اثنين من الجنسية التشادية وثالث من الجنسية الباكستانية في العقد الرابع من العمر، لانتحالهم صفة رجال الأمن ودخولهم منزل أحد المقيمين وسرقة مبلغ مالي ومتعلقات شخصية".

وتابع "جرى إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة".

المصدر: "عكاظ"