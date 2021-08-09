السعودية.. النائب العام يأمر باعتقال شخص اعتدى على امرأة في مكان عام (فيديو)

أصدر النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب أمرا بالقبض على شخص اعتدى على امرأة في محافظة الخرج الواقعة جنوب شرق العاصمة الرياض.

صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة بأنه بناء على ما رفعه مركز الرصد النيابي من توثيق مقطع فيديو متداول في وسائل التواصل الاجتماعي يظهر محتواه قيام شخص بملاحقة امرأة في مكان عام بمحافظة الخرج والاعتداء عليها بالضرب، فقد أصدر النائب العام أمرا بالقبض على المتهم المعني بالسلوك المجرم في مقطع الفيديو، استنادا للمادتين 15 و17 من نظام الإجراءات الجزائية.

كما طلب الشيخ سعود بن عبد الله المعجب إحالة المتهم إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية.

وأوضح المصدر أن النيابة العامة تتابع وترصد كل السلوكيات المخلة بسكينة أفراد المجتمع وطمأنينتهم وما ينتهك حقوقهم المكفولة شرعا ونظاما.

وشدد على أنهم لن يدخروا جهدا في إحالة مرتكبيها إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع.

وكان مغردون تداولوا يوم الاثنين مقطعا مصورا لشخص يلاحق ويعتدي بالضرب على سيدة على إحدى الطرق في المحافظة.

"النائب العام" يوجه بالقبض على شخص اعتدى على امرأة في محافظة الخرج. (سبق) pic.twitter.com/PHSfUGJixy — هاشتاق السعودية (@HashKSA) August 9, 2021

فيديو.. "النائب العام" يوجه بالقبض على شخص اعتدى على امرأة في محافظة الخرج

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-#متحرش_الخرج

pic.twitter.com/hkrcl8luhj — تحديث (@Updateksa) August 9, 2021

وتأتي واقعة الخرج بعد نحو أسبوع من توقيف شرطة القصيم (وسط المملكة) مقيم تحرش بامرأة، حسبما ظهر في مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل.

وكانت الشرطة أشارت إلى أن مقيما من الجنسية الباكستانية، في العقد الرابع من العمر، تحرش بامرأة وهي داخل مركبتها، "بأفعال وسلوكيات خادشة للحياء".

جدير بالذكر أن السعودية أسست مركز الرصد النيابي في وقت سابق من العام الماضي، بهدف توفير الحماية الجنائية للمحتوى المعلوماتي وتعزيز الوعي القانوني المعلوماتي، وحماية المصلحة العامة.

المصدر: صحيفة "عكاظ" السعودية