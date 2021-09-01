مصر... عملية قيصرية لولادة طفل يزن 6 كيلوغرامات

نجح فريق طبي بمستشفيات قنا الجامعية في مصر، بإجراء عملية قيصرية لولادة طفل يزن 6 كيلوغرامات

وقال مدير مستشفى جامعة قنا، إن العملية تأتي في إطار استقبال الحالات المرضية المتقدمة والتي تحتاج إلى قدرات بشرية متميزة وتجهيزات طبية متطورة والتي تسعى مستشفيات قنا إلى توفيرها.

وأشار الدكتور عبد الناصر عبد الجابر أستاذ ورئيس قسم أمراض النساء والتوليد بطب قنا والمستشفى الجامعي إلى أنه تم استقبال الحالة لسيدة تبلغ 39 عاما تعاني من آلام الولادة والسمنة المفرطة، وبتوقيع الكشف والفحوصات الطبية أظهرت الموجات فوق الصوتية زيادة حجم الجنين عن الطبيعي بالإضافة إلى الإصابة بسكر الحمل، لذلك تم اتخاذ قرار العملية القيصرية العاجلة لولادة الطفل الذي يزن 6 كيلوغرامات.

المصدر: RT