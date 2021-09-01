نجحت في امتحانات الثانوية في الثامنة ودخلت أفضل جامعة روسية في التاسعة من عمرها

تلقت أليسا تيبلياكوفا، البالغة من العمر تسعة أعوام، بطاقة طالب وأصبحت طالبة في كلية علم النفس بجامعة موسكو الحكومية التي تعد من أفضل الجامعات الروسية.

وستبدأ هذه الطفلة بالدراسة مع الطلاب الآخرين في الكلية، اعتبارا من 2 سبتمبر.

اجتازت أليسا تيبلياكوفا، وهي من سكان موسكو، في سن الثامنة من عمرها امتحان الدولة الموحد- امتحان التخرج من الثانوية العامة، وقدمت بنجاح باهر امتحانات اللغة الروسية والرياضيات والعلوم الطبيعية وعلوم الكمبيوتر.

وأبدت إدارة كلية علم النفس بجامعة موسكو الحكومية، استعدادها لقبول الفتاة الصغيرة للدراسة في الكلية، في حال تمكنت من اجتياز امتحانات القبول في الكلية.

ولكن الفتاة لم تتمكن من الحصول على مقعد دراسي تدفع تكاليفه من ميزانية الدولة، واضطرت لبدء الدراسة على نفقة والديها.

وذكر مصدر في إدارة الكلية، أن المحاضرات في الكلية لا تزال عن بعد، ستداوم الطفلة وتحضر الدروس شخصيا برفقة أحد الوالدين. ووعد بأن "الإدارة ستقدم كل الدعم النفسي لها خلال العملية التعليمية".

المصدر: نوفوستي