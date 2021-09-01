مصر.. الطفل المحرر من عصابة مسلحة يرد على هدايا السيسي ومكالمة هاتفية تحل اللغز

كشف أحمد البحيري، والد الطفل زياد المعروف إعلاميا بـ"طفل الغربية المختطف"، عن تفاصيل تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي له بعد عودة نجله إليه مرة أخرى.

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وقال البحيري، في تصريحات متلفزة إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تواصل معه وهنأه بعودة نجله، وأرسل له هدية، وكافأ الطفل زياد.

وتابع والد الطفل المختطف: "كنت واثق في ربنا، ومكونتش متخيل إن الحكومة هتعرف توصل لحاجة خلال كام يوم، لكن الصراحة وزارة الداخلية بذلت جهدًا كبيرًا في هذه القضية، وتوسعوا في البحث عنهم في محافظتنا ومحافظات أخرى".

أما الطفل زياد، فقال إنه سعيد جدا بعودته سالما إلى أهله، مشددا على أنه قضى فترة صعبة مع الخاطفين و"كان حاسس إنه بيحلم"، ولكن حاليا يعيش في حالة سعادة.

ووجه الطفل رسالة إلى الرئيس المصري، قائلا: "أنا بشكر الرئيس عبدالفتاح السيسي، والداخلية، والضباط، وأقول للناس الخاطفين حسبي الله ونعم الوكيل".

وأكدت والدة الطفل زيادة المختطف، أن نجلها حصل على لاب توب وعجلتين وهدايا أخرى بعد عودة مرة أخرى عقب خطفه منذ 48 ساعة من أمام محل والده في قرية السجاعية، لافتة إلى أنها تحمد الله على عودته، مشيرة إلى أن نجلها زياد سيعود إلى الدراسة بداية من شهر أكتوبر المقبل.

ووفقا لوسائل الإعلام المصرية فإن مكالمة هاتفية مدتها 120 ثانية، تلقاها والد طفل المحلة من خاطفي نجله جاء محتواها: "جهز 2 مليون جنيه بسرعة، عشان تشوف ابنك تاني، قدامك ساعات وهتصل لك صور جثت"، كان المفتاح لحل لغز خطف الطفل والعثور عليه بعد ساعات قليلة.

وساهمت المكالمة الهاتفية في الإيقاع بالجناة، بشكل سريع بعد أن تمكن فريق البحث الجنائي من خلال التقنيات الحديثة في تحديد مكان العصابة، ومداهمتها بشكل سريع، قبل أن يتمكن المتهمون من الهرب.

المصدر: الوطن