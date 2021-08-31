السيسي يرسل هدية لطفل اختطفته عصابة مسلحة

أرسل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هدية إلى أسرة الطفل الذي تعرض للخطف زياد أحمد البحيري، وذلك عقب تحريره من أيدي عصابة مسلحة وعودته إلى أسرته.

وحسب المعلومات أرسل السيسي إلى الطفل هديتين، الأولى "لابتوب" والثانية عبارة عن دراجتين.

من جهة أخرى أمر المستشار حمادة الصاوي النائب العام المصري بحبس ثلاثة متهمين بخطف الطفل.

المصدر: "صدى البلد"