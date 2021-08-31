سوريا.. شارك في اختطاف شقيقه للحصول على فدية

كشفت وزارة الداخلية السورية تفاصيل عملية خطف للحصول على فدية، كان أحد المشاركين فيها شقيق المخطوف في مدينة حلب شمال غربي البلاد.

وأوضحت الوزارة أن ثلاثة مجهولين اختطفوا شخصا في مدينة حلب، بعد أن انتحلوا صفة أمنية ووضعوه في سيارة وتوجهوا به إلى جهة مجهولة، ثم تركوه بعد أن دفع شقيقه فدية لهم قدرها 27 مليون ليرة سورية (نحو 9 آلاف دولار).

وأضافت الوزارة أن فرع الأمن الجنائي في المدينة كشف ملابسات الخطف، وتبين أن شقيق المخطوف متورط فيه، وقالت إنها قبضت عليه وعلى شخص آخر، و"اعترفا بالتخطيط لعملية الخطف بهدف طلب الفدية المالية المذكورة، بالاتفاق مع ثلاثة أشخاص متوارين قاموا بانتحال صفة أمنية".

وختمت الوزارة بأن البحث ما زال مستمرا عن المتوارين المشتركين في عملية الخطف.

المصدر: RT