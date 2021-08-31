مصر.. وزارة الداخلية تنشر لقطات "حقيقية" من عملية تحرير الطفل زياد (فيديو)

نشرت وزارة الداخلية المصرية، مقطع فيديو قالت إنه يظهر لقطات لتحرير الطفل زياد، الذي هزت واقعة اختطافه من إحدى المحلات في منطقة المحلة الرأي العام في البلاد.

وعلى حسابها في "فيسبوك"، نشرت الداخلية المصرية "لقطات حقيقية لتحرير طفل الغربية المختطف والقبض على الجناة".

وتمكنت القوى الأمنية المصرية من العثور على الطفل زياد، وإعادته إلى أهله، بعد أن تم اختطافه من داخل محل تجاري بمنطقة المحلة قبيل نحو يومين.

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واستطاع قطاع الأمن العام العثور على الطفل موثق الأيدي، ومكمما، داخل مخزن وسط الزراعات بذات القرية.

المصدر: "بوابة الأهرام" + RT