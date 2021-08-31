وسط زغاريد الأهالي.. الطفل المخطوف بالمحلة في مصر يعود إلى أهله ويسرد كامل تفاصيل الواقعة

تمكنت القوى الأمنية المصرية من العثور على الطفل زياد، وإعادته إلى أهله، بعد أن تم اختطافه من داخل محل تجاري بمنطقة المحلة قبيل نحو يومين.

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وفي التفاصيل، استطاع قطاع الأمن العام العثور على الطفل موثق الأيدي، ومكمما، داخل مخزن وسط الزراعات بذات القرية.

وأوضحت وزارة الداخلية المصرية أنه من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة وتتبع خط سير الجناة وفحص كافة الملابسات المحيطة بالواقعة التي تناولتها مواقع التواصل الاجتماعي، نجحت الجهود الأمنية في ضبط مرتكبي واقعة خطف طفل بالغربية وإعادته لأهله سالما.

وسرد الطفل زياد تفاصيل واقعة اختطافه، موضحا أنه "حين قيامه برفع "باب المحل"، فوجئ بـ3 أشخاص ملثمين، وأضاف: "شدوني وحطوني في سيارة، ومعاهم طبنجة وقالولي متعملش صوت علشان ما نقتلكش، وغموا عيني، وبعدين شوية على الطريق نقلوني في عربية تانية".

وتابع الطفل زياد: "سمعت المتهمين يقولوا لي عمك "حمادة" هو اللي عمل الغلط، وبعدين نقلوني لبيت وواحد بيبات معايا فيه، وبيجبولي الأكل، وقالولي مش هنروحك إلا لما أبوك يجيب فلوس..2 مليون جنيه"، مشيرا إلى أنه "لحظة تحريره، الشرطة مسكت الراجل اللي كان بيبات معاه".

وعلق عن إحساسه بما حصل معه قائلا: "أنا حاسس إني بحلم".

هذا وشهدت شوارع المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، فرحة كبيرة، وتزاحم الأهالي أمام منزل والد الطفل وهنأوه على سلامة وعودة نجله.

وعن واقعة الاختطاف وعودة طفلها سالما، قالت الأم: "عشت 48 ساعة في رعب وتعب وعدم نوم نهائي، ونفسيتي منهارة جدا..الحمد لله"، في حين أن الأب أثنى على حالة تفاعل المصريين معه في محنته قائلا: "نزلت رقم موبايلي على مواقع التواصل الاجتماعي للمساعدة في الوصول لزياد، وفوجئت باتصالات من محافظات عديدة، للدعم والمساندة والتخفيف عني في محنتي ليل ونهار، ودعوات من القلب ومشفتش فعلا حنية زي حنية قلب المصريين".

أفراح وزغاريد أمام منزل #طفل_المحلة بعد تحريره.. وأعلنت وزارة الداخلية القبض على العصابة التي اختطفت الطفل #eXtranewspic.twitter.com/16y0RSmV7a — eXtra news (@Extranewstv) August 30, 2021

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اختطاف طفل في مدينة المحلة الكبري في وضح النهار 😑 pic.twitter.com/800Xmk9Qu7 — جناب المواطن 😑 (@Eslam1986611) August 29, 2021

المصدر: "بوابة الأهرام" + RT