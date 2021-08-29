في حادثة مأساوية بمصر.. مصرع شاب سقط خلال نومه من سقف الطابق الرابع
Reuters
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لقي شاب في بداية العقد الثالث من العمر مصرعه، إثر سقوطه أثناء نومه على سقف الطابق الرابع بمدينة العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.
وأظهرت تحريات قام بها ضباط البحث الجنائي بالعاشر من رمضان "أثناء قيام المتوفي مع مجموعة من أصدقائه بالنوم أعلى سطح العمارة بالدور الرابع هربا من حرارة الجو، وتبين عدم وجود سور لسقف العقار فسقط جثة هامدة، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة".
المصدر: "اليوم السابع"
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