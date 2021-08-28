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أب مصري يتسبب بانتحار ابنه الذي كتب وصيته قبل أن يلقي بنفسه في النيل (صور)

مجتمع

أب مصري يتسبب بانتحار ابنه الذي كتب وصيته قبل أن يلقي بنفسه في النيل (صور)
Reuters
النيل
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انتشلت السلطات المصرية جثة شاب انتحر قبل يومين بإلقاء نفسه في النيل بمدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط شمالي البلاد.

وترك الشاب رسالة على الشاطئ قبل انتحاره دون بها اسمه وعنوانه، كما نشر تدوينة على "فيسبوك" كاشفا فيها تفاصيل مؤلمة.

وتبين من الرسالة أن الشاب يدعى إبراهيم شريف الباز ويبلغ من العمر 18 عاما.

وبإجراء التحريات تبين أن خلافات بينه وبين والده دفعته لاتخاذ قراره بالانتحار.

وطالب في منشوره الأخير على "فيسبوك" الآباء بـ"معاملة أبنائهم معاملة حسنة"، متهما والده بالتسبب في وفاته ودفعه إلى الموت منتحرا، كما طالب أعمامه برعاية والدته وأشقائه.

واستدعت النيابة العامة الأب لسماع أقواله والتحقيق بالحادث.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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