أب مصري يتسبب بانتحار ابنه الذي كتب وصيته قبل أن يلقي بنفسه في النيل (صور)

انتشلت السلطات المصرية جثة شاب انتحر قبل يومين بإلقاء نفسه في النيل بمدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط شمالي البلاد.

وترك الشاب رسالة على الشاطئ قبل انتحاره دون بها اسمه وعنوانه، كما نشر تدوينة على "فيسبوك" كاشفا فيها تفاصيل مؤلمة.

وتبين من الرسالة أن الشاب يدعى إبراهيم شريف الباز ويبلغ من العمر 18 عاما.

وبإجراء التحريات تبين أن خلافات بينه وبين والده دفعته لاتخاذ قراره بالانتحار.

وطالب في منشوره الأخير على "فيسبوك" الآباء بـ"معاملة أبنائهم معاملة حسنة"، متهما والده بالتسبب في وفاته ودفعه إلى الموت منتحرا، كما طالب أعمامه برعاية والدته وأشقائه.

واستدعت النيابة العامة الأب لسماع أقواله والتحقيق بالحادث.

ابراهيم شريف الباز شاب من محافظه الغربيه انتحر وترك رساله على صفحته الشخصيه.



إلى كل الآباء رفقا باولادكم . pic.twitter.com/mvgr42LjPm — ℑ'𝔪 ℌ𝔬𝔴𝔞𝔯𝔦 😊 (@Mo_hard1) August 27, 2021

تاركًا رسالةً ورقيةً بها اسمه وعنوانه وتدوينة على الفيسبوك يؤكد فيها أن والده السبب

انتشال جثمان شاب يدعى إبراهيم شريف الباز بعد انتحاره بإلقاء نفسه في النيل بدمياط. https://t.co/88MmOKHrzvpic.twitter.com/3m3NddFGqF — 🇪🇬Marwa Rizk🇪🇬 (@ah_ma77) August 27, 2021

لا اله الا الله

عاااجل انتشال جثة الشاب ابراهيم شريف الباز ١٧عاما من عزبة السرايا من نهر النيل بمنطقه اسفل الكوبري العلوي في فارسكور #دمياط

ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته 🤲🙏 pic.twitter.com/qgXyebBf0a — صحافة دمياط (@pressdamietta) August 27, 2021

المصدر: وسائل إعلام مصرية