بالفيديو.. محمد رمضان يزور بزي عسكري النصب التذكاري لضحايا مرفأ بيروت

شارك الفنان المصري محمد رمضان جمهوره ومتابعي حسابه على موقع "إنستغرام"، فيديو التقطه أثناء زيارته "النصب التذكاري لشهداء مرفأ بيروت".

ويظهر رمضان في الفيديو مرتديا الزي الخاص بالدفاع المدني اللبناني وهو يضع إكليلا من الزهور على النصب المخصص لشهداء مرفأ بيروت من الدفاع المدني اللبناني، وصاحب الفيديو أغنية "فدائي" للفنان عبدالحليم حافظ.

وكان رمضان أعلن عن حصوله على الدكتوراه الفخرية في التمثيل والأداء الغنائي، من نقابة ممثلي المسرح والإذاعة والسينما بالتعاون مع نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، تحت رعاية وزارة الثقافة اللبنانية.

فيما قال الفنان فريد بوسعيد، رئيس نقابة محترفي الموسيقى والغناء في لبنان، في تصريح: "ما حدث هو مجرد تكريم في مهرجان أفضل، ولم نمنح ولا نستطيع منح الفنان محمد رمضان الدكتوراه الفخرية، ما نشر مجرد خلط ولخبطة ولا علاقة له بالنقابات الفنية اللبنانية".

المصدر: "مصراوي"