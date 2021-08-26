أول تعليق ألماني على إعلان محمد رمضان تكريمه من مركز تابع لبرلين

نفت السفارة الألمانية في القاهرة أي علاقة لألمانيا بالمؤسسة التي منحت الفنان المصري محمد رمضان الدكتواره الفخرية في لبنان مؤخرا.

وقالت السفارة على "فيسبوك: "دائما نشعر بالارتياح لرؤية كم من الناس يحبون كلمة ألمانيا، لكن ضع في اعتبارك أنه ليست كل المؤسسات أو الشركات التي تقدم أو تستخدم كلمة ألمانيا معتمدة وتابعة للحكومة الألمانية".

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المصدر: المصري اليوم