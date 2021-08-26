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أول تعليق ألماني على إعلان محمد رمضان تكريمه من مركز تابع لبرلين

الثقافة والفن

أول تعليق ألماني على إعلان محمد رمضان تكريمه من مركز تابع لبرلين
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نفت السفارة الألمانية في القاهرة أي علاقة لألمانيا بالمؤسسة التي منحت الفنان المصري محمد رمضان الدكتواره الفخرية في لبنان مؤخرا.

وقالت السفارة على "فيسبوك: "دائما نشعر بالارتياح لرؤية كم من الناس يحبون كلمة ألمانيا، لكن ضع في اعتبارك أنه ليست كل المؤسسات أو الشركات التي تقدم أو تستخدم كلمة ألمانيا معتمدة وتابعة للحكومة الألمانية".

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المصدر: المصري اليوم

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