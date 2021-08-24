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مصر.. أشلاء آدمية تثير الرعب في الشارع والأمن يكشف التفاصيل

مجتمع

مصر.. أشلاء آدمية تثير الرعب في الشارع والأمن يكشف التفاصيل
Reuters
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة في مصر من كشف لغز العثور على أشلاء شخص عبارة عن  قدمين والنصف الأسفل لرجل في نطاق قسمي إمبابة الوراق وتبين أن عاملا وراء قتل شقيقه بإمبابة .

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وكشفت التحريات أن مرتكب الواقعة حلاق "له معلومات جنائية" ومقيم بإمبابة، حيث عثر الأهالي على كيس بلاستيكي أسود اللون بداخله أجزاء آدمية "ساقين" لذكر مبتورين من أسفل الركبة بدائرة القسم.

وألقت قوات الأمن القبض على المتهم واعترف بأنه قام بإلقاء الكيس المشار إليه وأن تلك الأجزاء الآدمية المعثور عليها لشقيقه الأكبر حلاق، مقيم بذات العنوان حيث أنه يمر بضائقة مالية فلجأ لشقيقه المجني عليه وطلب مساعدته إلا أنه رفض الأمر.

وأوضح أن شقيقه أثار حفيظته لعلمه أنه ميسور الحال ويحتفظ بمبالغ مالية بالمحل عمله فعقد العزم على قتله، حيث غافله وقام بخنقه بحبل بلاستيك حتى فارق الحياة واستولى على هاتفه المحمول ثم قام بتقطيع جثته لأجزاء.

وأرشد المتهم عن أماكن تخليه عن باقي الجثة، كما أرشد عن الأدوات المستخدمة 2 سكين- حبل بلاستيك والمسروقات مبلغ مالي وهاتف محمول وقرر بإنفاقه باقي المبلغ في سداد ديونه.

المصدر: أخبار اليوم

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