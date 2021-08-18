الأمن المصري يكشف تفاصيل جريمة هزت عين شمس

كشفت جهات التحقيق في مصر تفاصيل واقعة مقتل ربة منزل خنقا وإلقاء جثتها من الطابق الثامن في شقتها بعين شمس، حيث أن الدافع وراء ارتكاب الجريمة هو خلافات مالية بين المجني عليها وزوجها.

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وأوضحت التحقيقات أن المتهم استغل وجود المجني عليها بمفردها داخل شقتها وطرق الباب، ففتحت له باب الشقة، وأثناء جلوسه معها احتد النقاش والخلاف وخنقها حتى الموت ثم ألقاها من الطابق الثامن وتمكن من الهرب حتى ألقي القبض عليه، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعرض المتهم على الطب الشرعي لتحليل الكشف عن المخدرات لبيان إذا كان وقت ارتكاب الواقعة تحت تأثير المخدرات من عدمه، وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها النهائية حول الواقعة وملابساتها.

البداية كانت بتلقي مأمور قسم شرطة عين شمس بلاغا بمصرع ربة منزل إثر سقوطها من الطابق الثامن بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة وسط بركة من الدماء لسيدة تدعى ريهام 38 عاما، ومقيم بذات العقار، وتبين أنها كانت موجودة بمفردها وقت سقوطها، وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها.

وكشف تقرير الصفة التشريحية المبدئي الخاص بسبب الوفاة، أنه بناء على قرار النيابة بإجراء الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليها، تبين أن الوفاة نتيجة إسفكسيا الخنق، وأن المجني عليها توفيت قبل إلقائها من أعلى.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث من قسم شرطة عين شمس، والتحفظ على كاميرات المراقبة، وبتفريغها تبين رصد الكاميرات لأحد الأشخاص وقت الواقعة، وتبين أنه شخص تربطه علاقات مالية بالمجني عليها وزوجها.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم، وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات وبما رصدته كاميرات المراقبة، اعترف بارتكاب الواقعة بسبب خلافات مالية، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

المصدر: الوطن