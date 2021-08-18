الأردن.. مواطن يحاول الانتحار من عمود كهرباء في عمان - فيديو

هدد مواطن أردني بالانتحار بإلقاء نفسه من عمود كهربائي في منطقة العبدلي وسط العاصمة عمان.

وحسب الفيديو، الذي تناقلته وسائل الإعلام ومواقع التواصل، حاول الشخص المذكور الانتحار عن طريق الإمساك بأسلاك الكهرباء المعلقة.

من جهتها، هرعت الأجهزة الأمنية وفرق الدفاع المدني إلى المكان وباشرت التعامل مع الحادثة.



المصدر: وكالات أردنية