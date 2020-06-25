الأردن.. شاب يحاول الانتحار بإلقاء نفسه من غرفة الحجر الصحي

أفادت مصادر أمنية أردنية بأن شابا أردنيا، هدد الخميس، بالانتحار عبر إلقاء نفسه من نافذة غرفة الفندق، حيث يخضع للحجر الصحي الاحترازي من فيروس كورونا.

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وعملت عناصر الشرطة في العاصمة الأردنية عمان على ثني الشاب عن محاولته، وأقنعته بالعدول عن إلقاء نفسه.

وكانت وزارة الصحة الأردنية أعلنت في آخر إحصائية لها أمس الأربعاء، تسجيل 24 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها إصابة واحدة محلية، فيما الإصابات الباقية تعود لوافدين.

ولفتت إلى أنه مع تسجيل الإصابات الجديدة، يرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 1071 إصابة.

المصدر: عمون







