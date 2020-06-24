بومبيو عن مساعدات أردنية في مكافحة كورونا: الأصدقاء يساعدون الأصدقاء

عبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو عن شكره للأردن لتبرعه بمعدات وقاية صحية إلى وكالة إدارة الطوارئ الأمريكية.

وكتب بومبيو، عبر "تويتر" أمس الثلاثاء: "الأصدقاء يساعدون الأصدقاء. ممتنون للأردن لتبرعه اللطيف بمعدات حماية شخصية من الأقنعة والنظارات والبدلات الواقية، للمساعدة في الحفاظ على سلامة العاملين في الخطوط الأمامية الأمريكية.

وأضاف: "نقدر شراكتنا الطويلة مع الأردن ونقف معا في الكفاح ضد COVID-19".

Friends help friends. Grateful for Jordan’s kind donation of PPE--masks, goggles, and coveralls--to @FEMA to help keep American frontline workers safe. We value our longtime partnership with Jordan and stand together in the fight against COVID-19. pic.twitter.com/Fqfxozo6TJ — Secretary Pompeo (@SecPompeo) June 23, 2020

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وأرفق بومبيو مع التغريدة، صورا للمساعدات الأردنية المقدمة للولايات المتحدة.

وفي أبريل الماضي أعلنت الحكومة الأمريكية تقديم 8 ملايين دولار للتخفيف من تداعيات انتشار وباء كوفيد-19 في الأردن.

والأسبوع الماضي، التزمت واشنطن بتخصيص 20 مليون دولار ضمن اتفاقية دولية لدعم الأسر الأردنية المتضررة من جائحة كورونا.

المصدر: RT