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بومبيو عن مساعدات أردنية في مكافحة كورونا: الأصدقاء يساعدون الأصدقاء

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بومبيو عن مساعدات أردنية في مكافحة كورونا: الأصدقاء يساعدون الأصدقاء
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عبر وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو عن شكره للأردن لتبرعه بمعدات وقاية صحية إلى وكالة إدارة الطوارئ الأمريكية.

وكتب بومبيو، عبر "تويتر" أمس الثلاثاء: "الأصدقاء يساعدون الأصدقاء. ممتنون للأردن لتبرعه اللطيف بمعدات حماية شخصية من الأقنعة والنظارات والبدلات الواقية، للمساعدة في الحفاظ على سلامة العاملين في الخطوط الأمامية الأمريكية.

وأضاف: "نقدر شراكتنا الطويلة مع الأردن ونقف معا في الكفاح ضد COVID-19". 

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وأرفق بومبيو مع التغريدة، صورا للمساعدات الأردنية المقدمة للولايات المتحدة.

وفي أبريل الماضي أعلنت الحكومة الأمريكية تقديم 8 ملايين دولار للتخفيف من تداعيات انتشار وباء كوفيد-19 في الأردن.

والأسبوع الماضي، التزمت واشنطن بتخصيص 20 مليون دولار ضمن اتفاقية دولية لدعم الأسر الأردنية المتضررة من جائحة كورونا.

المصدر: RT

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