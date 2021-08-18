مصر.. الراقصة دينا تعلق على ظهورها غير المألوف وتكشف السبب

كشفت الراقصة المصرية دينا كواليس صورها بالحجاب التي نشرتها عبر حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، التي اكتفت بالتعليق عليها "انتظروني".

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وقالت دينا إن هذه الصور تأتي في إطار دورها بمسلسل "السيدة زينب" الذي تواصل تصويره حاليا بمدينة الإنتاج الإعلامي، مضيفة أنها لم تتوقع الضجة حول الصور التي انتشرت كالنار في الهشيم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ونفت دينا ما تردد من أنباء بشأن ارتدائها الحجاب في حياتها العادية.

وفي السياق ذاته، أكدت دينا أن دورها في مسلسل "السيدة زينب"، مختلف تماما عن سابق أدوارها، لافتة إلى أن مسلسلها يحمل بعدا دينيا في طيات أحداثه، لكنها تحفظت على ذكر أي تفاصيل بشأنه في الوقت الحالي.

ويشارك في بطولة "السيدة زينب" سوسن بدر، أحمد وفيق، ريهام سعيد، أشرف عبدالغفور، سامي مغاوري، محمود عبدالمغني، حسام داغر وكوكبة من النجوم، من تأليف أحمد صبحي وإخراج محمد النقلي.

المصدر: الوطن