مصر.. الراقصة دينا تفاجئ متابعيها بظهور غير مألوف (صور)

فاجأت الراقصة المصرية دينا متابعيها عبر "إنستغرام" بظهور غير مألوف، في باقة من الصور الجديدة.

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وظهرت دينا بعدة صور جديدة لها، وهي مرتدية عبائة وحجاب باللون الأبيض، عبر حسابها على إنستجرام، وكتبت على الصورة قائلة: "قريبا"، ولم تكشف عن تفاصيل أخرى أو العمل التي تشارك فيه، وتظهر من خلاله بهذا الظهور.

وتشارك الفنانة الإستعراضية دينا في مسلسل "البحث عن علا"، مع مجموعة كبيرة من الفنانين منهم هند صبرى ويسرا وشيرين رضا وندى موسى، والمقرر عرضه على إحدى المنصات قريبًا.

المصدر: اليوم السابع