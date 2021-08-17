الأردن.. نفوق 1500 طير دجاج في مزرعة بإربد والسلطات تدرس الأسباب
Reuters
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أعلن مصدر في مؤسسة زراعة الطيبة الأردنية عن نفوق ما يقارب الـ1500 طير دجاج في أحد المزارع في لواء الطيبة بمحافظة إربد.
وقال المصدر، إنه "تم تشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادث بعد أن تقدم صاحب المزرعة بشكوى للجهات المختصة".
وأكد المصدر أنه "تم الكشف على المزرعة من قبل اللجنة المختصة وأخذ عينات من الدجاج النافق تمهيدا لتشريحها والوقوف على أسباب نفوقها سواء أكان مرضا أو إهمالا".
وحسب المصدر، فإن "المزرعة تعتمد على مراوح كهربائية للتهوية".
المصدر: "خبرني"