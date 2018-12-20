الحكومة الأردنية تنفي دخول دجاج صيني فاسد إلى المملكة

نفت الحكومة الأردنية اليوم الخميس، عبر منصة "حقك تعرف"، دخول شحنة دجاج صيني منتهي الصلاحية، إلى المملكة.

وقالت منصة "حقك تعرف" الحكومية التي استحدثت من أجل الرد على الشائعات والأخبار الكاذبة، إن "الحكومة تمنع استيراد لحوم الدواجن من منشأ صيني إلى الأردن منذ عدة سنوات، كذلك لا يُسمح باستيراد لحوم الدواجن من بلد ثالث أي إعادة التصدير نهائيا".

وأضافت المنصة أن "تعليمات وزارة الزراعة، تنص على عدم استيراد أي كميات من لحوم الدواجن إلا من الدول الخالية من الأمراض الحيوانية".

وأوضحت الحكومة الأردنية بهذا الخصوص أنه "يتم التأكد من أن اللحوم المستوردة من الإنتاج الحديث، ولا يسمح بإدخالها إذا مرت عليها فترة تزيد عن نصف فترة الصلاحية"، مؤكدة أن ما تردد عن "شحنة دجاج صيني منتهي الصلاحية تم تغليفها في دبي وإدخالها الأردن"، هو "إشاعة".

كما أشارت المنصة الحكومية إلى أنه "عند وصول الإرساليات تفحصها وزارة الزراعة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء والمواصفات والمقاييس، وأخذ عينات لغايات الفحص المخبري للتأكد من سلامتها وصلاحيتها للاستهلاك البشري".

المصدر: موقع "خبرني" الأردني