مصر.. حفيد عمر الشريف يثير الجدل من جديد بعد شائعة "حمله"

عاد عمر جونيور حفيد الفنان الراحل عمر الشريف لإثارة الجدل بعد رده على شائعة "حمله"، التي انتشرت خلال الساعات الماضية.

وانتشرت صورة لـ"جونيور"، مؤخرا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مكتوب عليها "أنا حامل"، الأمر الذي اعتبر بمثابة الإعلان عن "الحمل"، ما دفع جونيور للسخرية.

ونفى جونيور هذه الشائعة، بطريقة ساخرة، خاصة وأن الأمر يستحيل حدوثه، مع اختلاف الطبيعة البيولوجية والتكوين الجسماني بين الرجل والمرأة، ونشر صورة عبر خاصية "القصص القصيرة"، على حسابه بموقع "إنستعرام".

وعلق على الصورة، بعدما أجرى تدخلا بها من خلال أحد برامج تعديل الصور "فوتوشوب": "لمن يسأل عن هوية والد الطفل، فهو نانسي عجرم"، وأرفق الصورة بأغنية الفنانة اللبنانية الشهيرة "آه ونص".

كما نشر "جونيور" صورة مركبة تجمع بين صورتين الأولى لوالده "طارق" طفلا مع والدته الفنانة فاتن حمامة ووالده الفنان عمر الشريف، والثانية له ببطن منتفخة معدلة عن طريق أحد برامج الفوتوشوب، وذلك على خاصية "القصص القصيرة"، بموقع "إنستغرام".

وكان جونيور أعلن مشاركته في نوفمبر العام الماضي عبر في أحد أشهر الأعمال التلفزيونية في إسرائيل "The Baker and The Beauty".

عمر الشريف جونيور هو نجل طارق عمر الشريف، من مواليد نوفمبر عام 1983، ولد في كندا، ويعيش حاليا في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

المصدر: مصراوي