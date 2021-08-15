مصر.. منع رجل الأعمال أشرف السعد من السفر

منعت سلطات مطار القاهرة الدولي، رجل الأعمال المصري أشرف السعد، من السفر خارج البلاد نهاية الأسبوع الماضي، بناء على قرارات قضائية سابقة تتعلق بقضية شركات توظيف الأموال.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن "قرار الجهات القضائية في وقت سابق بوضع اسم أشرف السعد على قوائم الممنوعين من السفر لا زال ساريا بسبب عدم تقدمه للجهات المسؤولة بما يفيد بتوفيق أوضاعه القانونية، وإنهاء كافة القضايا التي كان مطلوبا على ذمتها".

من جهته، أكد السعد أن "له الشرف حال وجود قرار يقضي بمنعه من السفر"، موضحا أنه "لم يتقدم لأي جهة رسمية حول قرار منعه من السفر، ولم يقدم أي إثباتات حول توفيق أوضاعه القانونية".

وأوضح أنه "لا توجد أي إجراءات قانونية اتخذت في حقه مؤخرا".

وقرر السعد في تصريحات سابقة، العودة للعاصمة البريطانية لندن مرة أخرى، موضحا أن "الدولة أفرجت عن جميع الممتلكات التي صادرتها، ولكن لا يعرف كيف يقوم باستردادها مرة أخرى".

وأكد أنه "يعاني من اكتئاب بسبب عدم استرداد أمواله، وأن أشخاصا يضعون أيديهم على أملاكه"، معربا عن دهشته من "قرار الدولة بإعادة أملاكه دون تمكينه منها".

وقال: " قررت العودة شعرت أنني يجب أن أعود مرة أخرى".

المصدر: "القاهرة 24"