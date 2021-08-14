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تركي آل الشيخ يعلن عن مسابقة وجوائز عبر موقعه على "تويتر"

مجتمع

تركي آل الشيخ يعلن عن مسابقة وجوائز عبر موقعه على
Reuters
تركي آل الشيخ
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أعلن رئيس هيئة الترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" عن مسابقة جديدة الفائز بها سينال 30 ألف ريال.

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وكتب آل الشيخ في تغريده "مسابقة أبوناصر إحدى خيول المؤسس رحمه الله أهداها إلى الملك جورج السادس عام 1937م عند تتويجه ملكا للمملكة المتحدة.. فما اسمها؟ اقتباس-متابعة-الهاشتاغ اختيار الفائز عشوائيا الساعة 12 منتصف الليل للفوز بـ30 ألف ﷼".

وأعلن عن الفائز في تغريده أخرى بعدها بساعات وكتب: "مبروك فزت بسؤال اليوم.. تواصلي معي".

المصدر: "تويتر" 

 

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