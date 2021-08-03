آل الشيخ يشترك في عضوية الأهلي الذهبية

أعلن رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، اشتراكه في العضوية الذهبية لنادي الأهلي المنتمي لدوري المحترفين السعودي لكرة القدم.

وغرد آل الشيخ عبر حسابه في موقع "تويتر" ردا على تغريدة للنادي الأهلي حول بطاقات الدعم الجماهيري، قائلا: "فكره جميله وبشترك الآن معكم".

فكره جميله وبشترك الأن معكم 👏🏻🇸🇦👍❤️ pic.twitter.com/V3POUl7Gem — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 3, 2021

وتكلف العضوية الذهبية لنادي الأهلي حوالي مئة ألف ريال سعودي.

وكان آل الشيخ، الذي يعشق كرة القدم واستحوذ قبل سنوات على ملكية نادي ألميريا المنافس في دوري الدرجة الثاني الإسباني، فاجأ في وقت سابق اليوم الثلاثاء، جماهير نادي الاتحاد السعودي، الغريم التقليدي للأهلي، بإعلان اهتمامه بدعم الفريق.

وبدأت القصة حينما نشر الصحفي الاتحادي جمال عارف، عبر حسابه في "تويتر"، صورة العضوية الذهبية لنادي الاتحاد، وعلق عليها قائلا: "الاتحاد الكبير يستاهل منك الكثير أبو ناصر (تركي آل الشيخ). الاتحاديون ينتظرون من معاليك تم".

تم👍❤️🇸🇦 — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) August 3, 2021

ورد آل الشيخ على تغريدة عارف بكلمة واحدة قائلا: "تم".

ويستعد ناديا الاتحاد والأهلي لخوض منافسات الموسم الجديد من دوري المحترفين السعودي الذي يفتتح في الـ11 من الشهر الجاري.

المصدر: مواقع التواصل