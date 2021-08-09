تحذيرات للمصريين بعد وفاة دلال عبد العزيز

حذر مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، من متلازمة ما بعد كورونا، التي توفت بسببها يوم السبت الماضي الفنانة المصرية الراحلة دلال عبدالعزيز.

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وكشف مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، محمد عوض تاج الدين، أن الفنانة دلال عبدالعزيز توفيت متأثرة بـ متلازمة ما بعد كورونا، مؤكدًا أن هذه الأعراض، التي تصيب الرئتين بشكل كبير، لا يكون جميع المصابين عرضة لها.

كما كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، في وقت سابق أن الفنانة دلال عبدالعزيز كانت تعاني من تبعات فيروس كورونا و تحتاج إلى أكسجين.

وبحسب دراسة نشرها موقع "مايو كلينك" يمكن أن تستمر أعراض فيروس كورونا لعدة أشهر، لذا يستطيع الفيروس أن يتلف الرئتين بشكل كامل، كما يؤثر على القلب والدماغ، مما يزيد من مخاطر الإصابة بمشاكل صحية طويلة الأمد.

وأضافت الدراسة أن معظم المصابين بمرض فيروس كورونا يتعافون تمامًا في غضون أسابيع قليلة، لكن بعض الناس يستمرون في الشعور بالأعراض بعد شفائهم الأولي.

المصدر: الوطن