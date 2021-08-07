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مستشار السيسي يكشف سبب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز (فيديو)

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مستشار السيسي يكشف سبب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز (فيديو)
RT / Facebook
الفنانة المصرية الراحلة دلال عبد العزيز
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كشف الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة، سبب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز.

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وأوضح عوض تاج الدين خلال مداخلة مع برنامج "حضرة المواطن" المذاع عبر قناة "الحدث اليوم"، أن الفيروسات قد تترك أثرا بعد الشفاء منها، مؤكدا أنه تم دراسة ما يسمى "متلازمة ما بعد كورونا" وكشفت الدراسة أن فيروس كورونا يترك 29 عرضا مرضيا منها التهابات الجهاز التنفسي وتليف الرئتين.

وأكد عوض تاج الدين أن سبب وفاة الفنانة دلال عبد العزيز هو متلازمة ما بعد كورونا، لافتا إلى أن كافة الفيروسات تترك آثر خلفها وهناك عددا من الحالات توفت بمتلازمة ما بعد الكورونا.

يذكر أن الفنانة القديرة دلال عبد العزيز توفيت يوم السبت بعد أشهر معاناتها من مضاعفات فيروس كورونا لتلحق بزوجها الفنان الكبير سمير غانم بعد 80 يوما من وفاته.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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