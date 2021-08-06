 
مباشر

فرنسي من أصول عربية يتهم "نتفليكس" بالعنصرية ويطالبها بالاعتذار (صورة)

مجتمع

فرنسي من أصول عربية يتهم
Reuters /FW1F/Bill Berkrot
صورة تعبيرية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qzyu

اكتشف شاب فرنسي من أصول عربية أنه ظهر في أحد مشاهد فيلم ''سانتينال'' المعروض على منصة "نتفليكس"، حيث تم تصويره في الفيلم دون علمه.

وقال رامي ساحلي إنه فوجئ بتصويره في أحد مشاهد الفيلم بشارع ''فسحة الإنجليز'' الشهير بمدينة نيس السياحية الواقعة جنوب فرنسا، ونُعت بالملتحي في الوصف الصوتي الموجه للمكفوفين وضعاف البصر، ما اعتبره اتهاما مبطنا له بالإرهاب، خاصة وأن هذا الشارع شهد في 2016 عملية دهس نفذها شاب من أصول تونسية وأوقع العديد من الضحايا.

وقال ساحلي في تصريح لموقع Nouvel Obs إنه يعتزم رفع قضية ثانية ضد منصة "نتفليكس" لإجبارها على تقديم اعتذارات وتعويض عن الضرر النفسي الذي لحقه جراء هذا الوصف.

وكان الشاب قد قدم شكوى ضد المنصة اتهمها فيها بالتمييز والعنصرية، مشيرا إلى أن "نتفليكس" لم تحذف المشهد سوى بعد 3 أشهر من تقديم الدعوى.

المصدر: Nouvel Obs

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا