فرنسي من أصول عربية يتهم "نتفليكس" بالعنصرية ويطالبها بالاعتذار (صورة)

اكتشف شاب فرنسي من أصول عربية أنه ظهر في أحد مشاهد فيلم ''سانتينال'' المعروض على منصة "نتفليكس"، حيث تم تصويره في الفيلم دون علمه.

وقال رامي ساحلي إنه فوجئ بتصويره في أحد مشاهد الفيلم بشارع ''فسحة الإنجليز'' الشهير بمدينة نيس السياحية الواقعة جنوب فرنسا، ونُعت بالملتحي في الوصف الصوتي الموجه للمكفوفين وضعاف البصر، ما اعتبره اتهاما مبطنا له بالإرهاب، خاصة وأن هذا الشارع شهد في 2016 عملية دهس نفذها شاب من أصول تونسية وأوقع العديد من الضحايا.

« Je veux des excuses de Netflix » : qualifié de « barbu » dans le film « Sentinelle », Rami Sahli témoigne en vidéo https://t.co/VdM9MVGX8Upic.twitter.com/plXoGIVoOA — L'Obs (@lobs) August 6, 2021

وقال ساحلي في تصريح لموقع Nouvel Obs إنه يعتزم رفع قضية ثانية ضد منصة "نتفليكس" لإجبارها على تقديم اعتذارات وتعويض عن الضرر النفسي الذي لحقه جراء هذا الوصف.

وكان الشاب قد قدم شكوى ضد المنصة اتهمها فيها بالتمييز والعنصرية، مشيرا إلى أن "نتفليكس" لم تحذف المشهد سوى بعد 3 أشهر من تقديم الدعوى.

المصدر: Nouvel Obs