بيل وميليندا غيتس يسجلان طلاقهما رسميا

أفاد موقع Business Insider بأن مؤسس شركة "مايكروسوفت" بيل غيتس وزوجته ميليندا فرنش غيتس قد سجلا طلاقهما رسميا، بعد أن أعلنا نيتهما الطلاق في الثالث من مايو الماضي.

وأفادت سجلات المحكمة بأن بيل وميليندا انفصلا رسميا بعد إنهاء إجراءات انفصالهما اليوم الاثنين.

وأعلن الزوجان السابقان اللذان لديهما ثلاثة أطفال أنهما انفصلا في مايو بعد 27 عاما من الزواج، قائلين إنه لم يعد بإمكانهما "النمو معا"، فيما قالت ميليندا في دعوى قضائية في مايو إنها لن تغير اسمها.

وذكرت التقارير أن ميليندا طلبت الطلاق عام 2019 بعد أن تبين أن زوجها على صلة بجيفري إبستين المدان بجريمة جنسية.

المصدر: Business Insider