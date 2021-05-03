بيل ومليندا غيتس يعلنان نيتهما الطلاق

أعلن الملياردير الأمريكي، مؤسس شركة "مايكروسوفت"، بيل غيتس، وزوجته، مليندا غيتس، أنهما اتخذا قرارا للطلاق.

وقال بيل ومليندا غيتس، في بيان مشترك نشر عبر "تويتر"، اليوم الاثنين: "بعد تفكير ملي والكثير من العمل على علاقتنا، اتخذنا قرارا بإنهاء زواجنا".

وأضافا: "لم نعد نؤمن أن بإمكاننا الاستمرار كزوجين في المرحلة المقبلة من حياتنا. نطلب المساحة والخصوصية لأسرتنا بينما نبدأ الانتقال لهذه الحياة الجديدة".

وتزوج بيل (65 عاما) ومليندا (56 عاما) في 1 يناير 1994، وأسسا عام 2000 "صندوق بيل ومليندا غيتس"، الذي يمثل أكبر مؤسسة خيرية غير حكومية في الولايات المتحدة، ويقدر حجم أصوله بحوالي 51 مليار دولار.

المصدر: RT