الحفيدة الكبرى للوكاشينكو تدخل القفص الذهبي (صورة)

ذكرت وسائل إعلام بيلاروسية، أن فيكتوريا (23 عاما) الحفيدة الكبرى للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، دخلت عش الزوجية.

ونشرت المصادر صورة لحفل الزفاف، والذي حضره الرئيس وما يقارب الـ70 مدعو في أحد مطاعم العاصمة مينسك.

ولدت فيكتوريا عام 1998 وهي الأبنة الكبرى لفيكتور الابن الأكبر للوكاشينكو، والذي يشغل الآن منصب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية.

وفي عام 2008، لعبت فيكتوريا أحد الأدوار الرئيسية في الفيلم البيلاروسي "عودة القط الأسود- "On the Back of a Black Cat" للمخرج إيفان بافلوف، وفي عام 2010 لعبت دور البطولة في المسلسل التلفزيوني "الكهانة على ضوء الشموع - Fortune-telling by Candlelight" للمخرج فاديم دربينيف، حيث لعبت دور البطلة "العراف" في فترة الطفولة.

وتخرجت فيكتوريا عام 2016، من مدرسة الألعاب الرياضية رقم 16 في العاصمة، ودخلت القسم المدفوع في كلية العلاقات الدولية في جامعة بيلاروس الحكومية، وحصلت على درجة علمية في الاقتصاد العالمي.

المصدر: وكالات