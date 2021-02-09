موقع الكتروني لرئيس بيلاورس يتضمن جانبا من حياته الشخصية

نشر الموقع الإلكتروني لرئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، صورا تضمنت جانبا من حياته الشخصية والعائلية.

وبحسب وسائل الإعلام، فقد أنطلق الموقع الإلكتروني الجديد لرئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الثلاثاء، حيث نشرت الخدمة الصحفية للموقع، بالإضافة إلى أخبار الرئاسة، صورا أرشيفية وحديثة للرئيس، وكذلك صورا لأبنائه وأحفاده.

وذكرت وسائل الإعلام أن الصور منشورة في قسم بالموقع يسمى "الرئيس بدون ربطة عنق".

كما نشر الموقع، صورة أرشيفية للوكاشينكا بدون شارب، حيث كان يرتدي الزي العسكري.

ويتضمن الموقع أيضا معلومات عن حياته الشخصية وهواياته وأيضا عن طفولته وغيرها من الأمور المتعلقة بالرئيس.

المصدر: نوفوستي