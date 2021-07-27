 
مباشر
عاجل
الرئيس التونسي يستقبل وزير الخارجية الجزائري في قصر قرطاج

مصر.. المحكمة تصدر حكمها في قضية سما المصري ومرتضى منصور

مجتمع

مصر.. المحكمة تصدر حكمها في قضية سما المصري ومرتضى منصور
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/qx5y

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الإثنين، بتغريم الراقصة الاستعراضية ، سما المصرى، 100 ألف جنيه، مع إيقاف التنفيذ.

إقرأ المزيد
مصر.. المحكمة تصدر قرارا في قضية مرتضى منصور وسما المصري
مصر.. المحكمة تصدر قرارا في قضية مرتضى منصور وسما المصري

وأوضحت المحكمة أن الحكم صادر في قضيتين متهمة فيهما بسب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، عبر موقع التواصل الاجتماعي، بواقع 50 ألف جنيه عن كل قضية.

وكان وكيل دفاع مرتضى، قد حضر أمام المحكمة في أوقات سابقة مختلفة، وتنازل عن 13 دعوى ضد سما المصري، للتصالح.

وفى سياق آخر كانت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، قد قضت ببراءة الراقصة الاستعراضية، سما المصري، من اتهامها بالتعدي على الإعلامية، ريهام سعيد، ومعد برنامجها.

المصدر: الشروق

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا