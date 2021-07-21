مصر.. مصير فتاة "التيك توك" حنين حسام بعد إعادة حكم السجن 10 سنوات

كشف الخبير القانوني المصري أشرف ناجي، عن مصير فتاة "التيك توك" حنين حسام بعدما قضت محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبتها بالسجن المشدد 10 سنوات غيابيا.

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وأكد المستشار القانوني، أن المتهمة حنين حسام ستمثل أمام الدائرة التى أصدرت الحكم عليها بالسجن الغيابى 10 سنوات، موضحا أن حنين حسام تواجه 3 سيناريوهات أمام محكمة الجنايات.

وأشار إلى أن السيناريو الأول هو تثبيت سجنها 10 سنوات، أو تخفيف حكمها كباقى المتهمين بالسجن المشدد 6 سنوات وهو المرجح القيام به، أما السيناريو الثالث فهو تخفيف الحكم أو براءة المتهمة وهو أمر مستبعد لما جاء بكلمة قاضى المحكمة وسرده للقضية وقناعته بالتهم الموجهة للمتهمين جميعا.

وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمة حنين حسام غيابياً بالسجن المشدد 10 سنوات، ومعاقبة المتهمين مودة الأدهم ومحمد عبد الحميد، ومحمد علاء، وأحمد صلاح، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم جميعاً بالإتجار في البشر.

وكان قاضى المعارضات بمحكمة العباسية، قرر فى 27 يناير الماضى، تأييد إخلاء سبيل حنين حسام بكفالة قدرها 5 آلاف جنيه فى اتهامها بالقضية وذلك بعدما رفض استئناف النيابة.

وتضمنت التحقيقات أن الفتيات تظهر عبر التطبيق فى بثٍ مرئى مباشر متاح لكل المشاركين بالتطبيق، وإنشاء علاقات صداقة وتجاذب أطراف الحديث مع المتابعين له، مُستغلة فترة حظر التنقل إبان الموجة الأولى لكورونا بالبلاد ومكوث المواطنين بمنازلهم؛ مقابل وعدهن بالحصول على أجورٍ تزيد بزيادة اتساع المتابعين لهما.

المصدر: اليوم السابع