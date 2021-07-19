مصر.. حنين حسام تثير الجدل رغم وجودها في السجن (صور)

أثارت عودة الحساب الشخصي لفتاة الـ"تيك توك" الشهيرة حنين حسام عبر "إنستغرام" الجدل مجددا، حيث شغلته رغم وجودها في السجن.

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وقام حساب حنين حسام الشخصي، بالترويج لحسابات أخرى على "الإنستغرام وتيك توك"، مطالبا بالتفاعل معها ومتابعتها، لزيادة عدد متابعيها والتربح منها، ما أثار الجدل حول الشخص المجهول الذي قام بتنشيط حساب الفتاة رغم حبسها.

كانت محكمة جنايات القاهرة، عاقبت حنين حسام ومودة الأدهم وآخرين، في اتهامهم بالاتجار في البشر، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"بفتيات التيك توك"، حيث قضت بمعاقبة حنين حسام، غيابيًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وتغريمها 200 ألف جنيه، وباقي المتهمين حضوريًا بالسجن 6 سنوات، وتغريم كل منهم 200 ألف جنيه.

وقبضت قوات الأمن على حنين حسام، لتنفيذ الحكم الصادر ضدها بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، وعقب ضبطها، قرر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشاركة مقطع فيديو قديم لها، وهي تستفز الجمهور الذي هاجمها، بسبب محتوى مقاطعها، وعلى رأسها مقطع ترويجها لأعمال للفتيات من غرف نومهن الخاصة.

المصدر: الوطن