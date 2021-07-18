حلا شيحة ترد على تصريحات والدها الأخيرة حول "اختطافها فكريا"

ردت الفنانة المصرية، حلا شيحة، علي تصريحات والدها، الذي أكد أن ابنته "تم اختطافها فكريا"، بعد سلسلة المنشورات المثيرة للجدل والتي ضجت عل مواقع التواصل الاجتماعي.

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وعلى حسابها، في "إنستغرام"، ردت حلا شيحة على والدها، عبر نشر صورة زوجها، معز مسعود، وقالت تعليقا على الصورة: "الحقيقة مصدومة من الكلام اللي والدي قاله عن زوجي اللي اتجوزته بكامل إرادتي، والحمد لله لقيت معاه كل المعاني الجميلة من احترام و رجولة و شهامة نادرة الأيام دي..وأنا لم يخطفني أحد كما قال والدي، والكلام ده لا يصح أبدا".

وأضافت: "أنا بحب زوجي وسعيدة بحبه ليا، وبنحترم بعض، ومعز بيحترم رأبي وبيقدر مشاعري، وبالعكس هو دائما بيهديني، وطبعا بيساندني ويشجعني لأني زوجته وحبيبته، وهو أكبر بكتير من كل الكلام اللي بيتقال عليه، وافتراءات مش صحيحة، وهو أبعد ما يكون عنها".



وأكملت الفنانة المصرية: "لن أسمح لأحد الكلام عنه، ولن أسمح بأي تصور خاطئ عنه بأي شكل من الأشكال معز طول عمره له رؤيته الواضحة في الدين، وحتى في الفن، وهو ليس مع أي جماعة أو فئة معينة، هو يمثل نفسه وله أفكاره وآرائه العلمية والدينية المختلفة الجميلة، وليس لأحد أن يصنفه أو يضعه في أي قالب فقط لأن هواه لا يوافق ما يمثله معز..هو في إيه في بلدنا الأيام دي؟ بنحارب ونصارع في بعض، وعايشين في قصص وهمية من نسج خيالنا عن بعض".



وتابعت: "هو خلاص أي حد يتكلم بلغة الدين لازم يبقي متطرف أو إخواني؟ هو مبقاش في مسلمين وسطيين طبيعين..هو ليه كل أنواع الهجوم ده علي أي حد؟

أنا زعلانة من والدي جدا لأنه يعرف معز كويس جدا، وقعدوا مع بعض كتير، ووالدي يحبه جدا وشاف منه كل خير..معز زيي اتجوز 14 سنة من عمره وكان مستقر في حياته، وعنده ثلاث أولاد ربنا يخليهمله جمال ما شاء الله، وعمره ما كان بتاع ستات زي ما بيتقال..كلام لا يليق أبدا وفي الآخر زيي لم يكمل جوازه و حدث الطلاق، وكلنا معرضين لده..طبيعي إنه كان بيحاول زي أي راجل محترم إنه يلاقي استقرار في حياته في الحلال، ومتوفقش أكتر من مرة، ودي مش حاجة تعيب أي حد، والحمد لله اتقابلنا وتلاقينا لأن ظروفنا قريبة جدا، وعندي أولاد مثله، وأولادنا شبه بعض الحمد لله، واستقرينا احنا الاتنين ليه ده يزعل الناس بدل ما ندعي لبعض بالخير بقينا نتصيد لبعض ونخوض في أعراض بعض..هو حصل في مجتمعنا ده احنا جرالنا ايه؟"



ووجهت حلا شيحة كلمة لوالدها قائلة: "في الآخر بوجه كلمة لوالدي الحبيب، إن لا يصح أبدا كلامك مع كامل احترامي لك وللجميع".

وأضافت: "أنا الحمد لله سعيدة في حياتي ومع زوج اتشرف إنه زوجي وبعتز بيه، واحنا أصدقاء قبل أن نكون أزواج، وكل كلمة اكتبها وقلتها نابعة مني، وأنا متدينة بطبعي زي أي ست مصرية بتحب دينها وده لا يعيبن، وتديني اللي بدأ من اكتر من 15 سنة من المنطقي إن معز مش هو سببه..مش محتاجة حد يخطفني أو يكتب عني أو يوجهني.. هذا كلام لا يليق".

واختتمت منشورها بالقول: "دعوا الخلق للخالق، وكل واحد يخليه في حاله، ويا ريت نسمع من بعض بدل ما نسمع عن بعض".





وكان الفنان التشكيلي أحمد شيحة، والد حلا شيحة، قد علق على الجدل المثار حول اعتزال ابنته الفن وتحريمها له، وقال: "بنتي طيبة ونيتها طيبة وليست خبيثة ومحبة لكل زملائها من قلبها".

كما انتقد في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة"، التدوينة التي كتبتها حلا خلال الأيام الماضية قائلًا: "إيه فكرة البوست اللي نازل بعد ثلاثة أسابيع من عرض فيلم (إلا أنا)؟ إيه النتيجة بتاعته؟ بوست مجاني معمول كده عشان الناس تهاجمك؟ ده كمين معمول للبنت".

وأجاب على سؤال: "كمين معمول من مين؟"، قائلا: "لازم نتريث لحد ما نعرف عشان مانهجمش على البنت الهجوم الفظيع ده ونظلمها"، نافيا أن يكون قد قام بمهاتفتها بعد المنشور، وأضاف: "والله أنا زعلان وضد البوست ده، ومؤيد بيان نقابة المهن التمثيلية، بس عاوز نتريث عشان نعرف من وراء هذا الأمر، لن أسمح باختطاف حلا بأي حال من الأحوال وهقف ضد أي حد أي الدنيا مهما كان، عمرها ما قالت أن الفن حرام لا زمان ولا دلوقتي حتى لو اتحجبت".

ووجه رسالة لها باكيا، قائلا: "يا بنتي زي ما قلتلك عندما يكتمل إيمانك هتعرفي إن كل الكلام ده مالوش علاقة بربنا، الله هو الجمال والإبداع والابتكار، يا حلا اعتذري لمصر كلها على اللي كتبتيه".

المصدر: RT + "مصراوي"