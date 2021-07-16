حلا شيحة تؤيد حديث زوجها معز مسعود عن أزمتها مع تامر حسني

أيدت الفنانة حلا شيحة، حديث زوجها الداعية معز مسعود عنها، بعد أزمتها مع الفنان تامر حسني، بسبب فيلمهما الأخير "مش أنا" والذي طرح في دور العرض قبل أسابيع قليلة.

وأعادت حلا نشر المنشور الذي كتبه زوجها عنها على حسابه الشخصي بـ"انستغرام" مدافعا عن قراراتها الأخيرة وتبرئها من مشاهدها في فيلمها مع تامر حسني.

وقال مسعود في المنشور: "إلى زوجتي الغالية حلا، قادر أفهم انزعاجك نتيجة مرور وقت كبير على تصوير الفيلم ده بسبب كورونا وإن حياتك اتغيرت زي ما أنت قولتي في البوست بكل احترام.. قادر كمان أفهم انزعاجك من التركيز على المشاهد دي وتجميعها رغم الوعد الشفهي بتجنب ذلك من صناع العمل، خصوصا مع نزول الكليب في توقيت له قدسية كبيرة بالنسبة لنا".

وأضاف: "لو كنا نعرف إن الوعد مش كافي علشان يحل المشكلة دي كنا مشينا في حلول تانية.. اللي بينك وبين ربنا فيما يخص أجورك عن أعمالك السابقة مش مضطرة تقوليه لحد.. ومتشغليش بالك بأي كلام بيتقال بغير علم... وقادر أفهم قصدك لما اتكلمتي عن نوع معيّن من المشاهد يعني نوع معيّن من الفن ومش تعميم على الفن كله.. وعاوز أفكرك يا حبيبتي إن رحلتنا هي رحلة بحث عن الحق والخير والجمال".

وتابع قائلا: "الشجعان زيك بس هم إلى بيمشوا الرحلة بصدق وإصرار لحد ما يوصلوا.. مهما كترت المحطات.. مهما كان الألم والحيرة واللخبطة.. مهما كان الهجوم والخذلان والمزايدات.. مهما كان التمن إلى بيتدفع.. الشجعان زيك بس هم إلى بيراجعوا نفسهم وبيعترفوا بأخطائهم ويصلحوها.. ده غير إن المشهور رحلته بتكون تحت المجهر.. وتاني بقولهالك يا حبيبتي.. رحلتنا واحدة".

المصدر: RT

