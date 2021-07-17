مصر.. الأوقاف تكشف نص وموضوع خطبة عيد الأضحى المبارك لهذا العام وتوجه الأئمة بعدة إجراءات

كشف وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، عن نص وموضوع خطبة عيد الأضحى المبارك لهذا العام، موجها الأئمة بعدة إجراءات.

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وأوضح محمد مختار جمعة على صفحته الرسمية في "فيسبوك" قائلا: "يسرنا أن ننشر موضوع خطبة عيد الأضحى المبارك لعام 1442هجري/ 2021 ميلادي ، مع التأكيد على جميع السادة الأئمة الالتزام بموضوع الخطبة نصا أو مضمونا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن عشر دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة، مع ثقتنا في سعة أفقهم العلمي والفكري، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة".

وأضاف: "نسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، عن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى".

تجدر الإشارة إلى أن وزارة الأوقاف قررت إقامة صلاة عيد الأضحى المبارك، في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة.

ونشرت صحيفة "اليوم السابع" ضوابط صلاة عيد الأضحى موضحة: "

1. صلاة العيد في المساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة فقط.

2. عدم السماح بأداء صلاة العيد في الساحات أو خلافه غير المساجد المحددة.

3. وضع المصلين للكمامة قبل دخول المسجد.

4. اصطحاب المصلى الشخصي.

5. مراعاة علامات التباعد الاجتماعي.

6. عدم فتح دورات المياه.

7. فتح المسجد قبل الصلاة بـ10 دقائق، وغلقه بعدها بـ10 دقائق.

8. لا تزيد مدة التكبير عن 7 دقائق.

9. لا تزيد مدة الخطبة عن 10 دقائق كالجمعة.

10. لا يتم فتح مصليات السيدات إلا تحت إشراف واعظة أو مشرفة معتمدة من المديرية التابع لها المسجد.

11. عدم السماح باصطحاب الأطفال أو أي أطعمة أو مشروبات أيا كان نوعها على الإطلاق بمصليات السيدات أو أماكن صلاة الرجال".

المصدر: RT + "اليوم السابع"