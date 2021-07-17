السعودية.. طلائع الحجاج يؤدون طواف القدوم وسط إجراءات احترازية مكثفة

أكدت رئاسة شؤون الحرمين في السعودية أنها تستقبل طلائع حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف القدوم، وسط إجراءات احترازية مكثفة".

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ونشرت على صفحتها الرسمية في "تويتر" صورا تظهر الاستقبال والإجراءات الاحترازية.

ونشرت الرئاسة صورا للحجاج وهم يؤدون طواف القدوم مع الالتزام بالتباعد الجسدي.

كما أشارت رئاسة شؤون الحرمين إلى أنها "تقف ميدانيا مع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن".

المصدر: RT