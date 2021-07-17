السعودية.. طلائع الحجاج يؤدون طواف القدوم وسط إجراءات احترازية مكثفة
أكدت رئاسة شؤون الحرمين في السعودية أنها تستقبل طلائع حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف القدوم، وسط إجراءات احترازية مكثفة".
ونشرت على صفحتها الرسمية في "تويتر" صورا تظهر الاستقبال والإجراءات الاحترازية.
#يحدث_الآن | وسط إجراءات احترازية مكثفة؛ الرئاسة تستقبل طلائع حجاج بيت الله الحرام لأداء طواف القدوم.#رئاسة_شؤون_الحرمين#بسلام_آمنين#حج_١٤٤٢هـpic.twitter.com/cO3gSDfh0e— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) July 17, 2021
ونشرت الرئاسة صورا للحجاج وهم يؤدون طواف القدوم مع الالتزام بالتباعد الجسدي.
ضيوف الرحمن يؤدون طواف القدوم مع الالتزام بالتباعد الجسدي.#رئاسة_شؤون_الحرمين#بسلام_آمنين#حج_١٤٤٢هـpic.twitter.com/TIG60QYZ5J— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) July 17, 2021
كما أشارت رئاسة شؤون الحرمين إلى أنها "تقف ميدانيا مع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن".
#رئاسة_شؤون_الحرمين تقف ميدانياً مع الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.#بسلام_آمنين#حج_١٤٤٢هـpic.twitter.com/uZjDixeLx4— رئاسة شؤون الحرمين (@ReasahAlharmain) July 17, 2021
المصدر: RT