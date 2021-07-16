مصر.. دلال عبد العزيز توجه رسائل مؤثرة إلى سمير غانم

ذكرت مصادر في المستشفى الذي تعالج فيه الفنانة دلال عبد العزيز، أنه في الوقت الذي تحسنت فيه صحة الفنانة كتبت رسالتين لزوجها الراحل سمير غانم.

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وأوضحت المصادر أن نص الرسالة الأولى، كان كالتالي: "إن أكثر ما يؤلمني ليس المرض، ولكن الألم الذي يشعر به سمير من نفس المرض"، فيما جاء فحوى الرسالة الثانية: "أشعر بوجع سمير غانم وصعوبة المرض، لكن ثقتي في الله لا حدود لها.. طيبة سمير ستنجيه من المرض".

وقالت مصادر في المستشفى، إن هناك إجابة واحدة متفقا عليها بين الأطباء وطاقم التمريض الذين يلتقون الفنانة دلال عبد العزيز عند سؤالها عن الفنان سمير غانم، وهي أنه يعاني من نفس المرض وأن حالته الصحية مستقرة، إلا أنها لا تسطيع رؤيته لأنه معزول وممنوع من الزيارة وحين تسمح الفرصة لذلك ستزوره.

وحول الموعد المناسب لإخبار دلال عبد العزيز بخبر وفاة زوجها سمير غانم، قالت المصادر إنه على الأرجح سيتم إبلاغها عند عودتها للمنزل، خوفا من تدهور حالتها الصحية.

وتوفي الفنان سمير غانم قبل أكثر من 40 يوما متأثرا بإصابته بالفطر الأسود جراء فيروس كورونا الذي أدى لحدوث مضاعفات أثرت على كليته وسببت له فشلا كلويا.

المصدر: أخبار اليوم