مصر.. المحكمة تصدر حكما ضد زوج الفنانة هالة صدقي

قضت محكمة أسرة قصر النيل، اليوم الأربعاء، برفض دعوى زوج الفنانة هالة صدقي، التي يطالب فيها بإنكار نسب طفليه منها، وبحبس الزوج لمدة شهر لامتناعه عن دفع متجمد نفقة لطفليه.

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وقضت المحكمة بحبس الزوج لمدة شهر، لامتناعه عن دفع متجمد نفقة قدرها 320 ألف جنيه لصالح الزوجة، حسب محاميها رفعت الشريف.

وكانت محكمة الأسرة قضت في حكم سابق بحبس زوج الفنانة هالة صدقى لمدة شهر، لامتناعه عن دفع متجمّد مبلغ النفقة المحكوم لها ولأبنائها، وقيمته 155 ألف جنيه.

وكان رجل الأعمال سامح سامي، زوج الفنانة هالة صدقي، أثار الجدل مجددا بعد أن نشر تعليقا عبر "فيسبوك" يوجه فيه رسالة إلى ابنه وابنته حول نسبهما.

وقال سامح: "لآخر مرة بقولها يا سامو ويا مريم هالة صدقي دي مش أمكم والحكم في قضية الـ"dna"، يوم 13 يوليو وكلو سيتحول للطب الشرعي وأنا ساعتها مش هرحمك".

وكانت هالة صدقي تلقت من زوجها إخطارا بالطاعة وعلقت: "أنا موافقة جدا على الطاعة ومش معترضة، بس شقة الزوجية كانت إيه؟ دي شقتي اللي أنا اتجوزت فيها وخلفت فيها وعشت فيها، واللي هو سافر وسابنا منها، والعنوان اللي كاتبه عنوان شقة أبوه".

المصدر: اليوم السابع